In sei sul Suv, vedono la Polizia e scappano: cinque ventenni e un minore beccati con dosi di droga

Cronaca

Rimini

| 16:00 - 21 Agosto 2018

Quattro ragazzi e due ragazze, compreso un minore, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio a Rimini, dopo un breve inseguimento che ha impegnato la Squadra Volanti della Polizia. I fatti sono avvenuti alle 19 di lunedì: il Suv con a bordo i sei ragazzi, quattro residenti a Rimini, uno a San Giovanni in Marignano e uno a Foggia, tutti ventenni salvo un minorenne, ha cercato una brusca inversione ad "U" alla vista di due auto della Polizia. Il tentativo di fuga non è andato a buon fine. Durante il controllo, una delle due ragazze ha cercato di nascondere dietro la schiena una borsetta che conteneva due grammi di marijuana nel borsellino, ma soprattutto altri due involucri dello stesso stupefacente, per un totale di 25 grammi. Il conducente del Suv è stato anche sanzionato, per le manovre pericolose effettuate nel tentativo di scappare dalla Polizia e per il fatto di condurre un mezzo con sei persone a bordo.