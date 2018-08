Cronaca

Rimini

| 15:58 - 21 Agosto 2018

Si trovava in un residence a Rimini un 31enne nato a Genova, ma di origine tunisina, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 13 agosto. Lunedì l'uomo è stato rintracciato dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini: era nella struttura di via Tirrenia, alloggiato con i genitori, la moglie e il fratello. Gli agenti lo hanno portato al carcere dei Casetti, dove sconterà pena di 4 anni e 11 mesi.