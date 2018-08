Spacciatore di marijuana di Tavullia e rumeno con un cellulare rubato nella 'rete' dei Carabinieri

Cronaca

Cattolica

15:43 - 21 Agosto 2018

Anche nelle ultime 24 ore sono stati intensi i controlli sul territorio effettuati dai Carabinieri di Riccione, guidati dal Capitano Marco Califano. Nella notte i Militari della Stazione di Saludecio hanno arrestato un 20enne di Tavullia, fermato per un controllo stradale di routine: era a bordo di un ciclomotore e con sé aveva 13 grammi di marijuana nonché bilancino di precisione e un piccolo grinder, un attrezzo usato per sminuzzare lo stupefacente. I Carabinieri di Cattolica hanno invece denunciato un 52enne albanese, residente nella "Regina", trovato in possesso di un iPhone rubato a una turista perugina. Un'altra denuncia infine è stata formalizzata, per inosservanza del foglio di via obbligatorio, nei confronti di un 22enne di Napoli, fermato per un controllo a Cattolica.