Cronaca

Cattolica

| 15:37 - 21 Agosto 2018

Due aiuto cuochi in un ristorante di Cattolica sono finiti nei guai per aver tentato di rubare dei motorini in sosta. I due giovani, di 25 e 32 anni, sono stati immortalati dalle telecamere di un circuito di videosorveglianza mentre erano all'opera: non sono riusciti a portar via i ciclomotori e si sono accontentati di rubare un casco, poi restituito dai Carabinieri al legittimo proprietario.