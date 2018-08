Panico alle poste di Rimini, 'volano' minacce e oggetti: "Vi sgozzo tutti". La sfuriata finisce in denuncia

Cronaca

Rimini

| 15:18 - 21 Agosto 2018

Una 60enne di Roma, residente a Rimini, è stata denunciata per minacce, dopo aver dato in escandescenze, nel pomeriggio di lunedì, all'ufficio postale di Corso d'Augusto. Saputo che non avrebbe potuto spedire un pacco in quanto fuori dall'orario di spedizione, ha iniziato ad inveire contro i dipendenti e a lanciare e strappare tutti gli oggetti e moduli presenti nel desk dello sportello. Si è rivolta minacciosa alla dipendente di Poste Italiane allo sportello: "Tu abiti vicino a casa mia, te la faccio pagare!". Nella concitazione la 60enne ha colpito una ragazza, accusandola di non aver rispettato la fila, e si è poi sfogata contro un 22enne dal Bangladesh "reo" di aver difeso la giovane, strappandogli dalle mani il modulo per il rinnovo del permesso di soggiorno. La denunciata lamentava di non aver potuto inviare il suo pacco, proprio per colpa della ragazza che le era passata davanti alla fila, prima che lo sportello per le spedizioni chiudesse. Nonostante l'arrivo della Polizia, la 60enne ha continuato a inveire, prima di essere calmata: "Ve la faccio pagare! Vi sgozzo tutti! Vi aspetto fuori! Vi ammazzo! Avete chiamato la Polizia ma loro non ci sono sempre! Vi taglio la gola! Non finisce di certo qui! Siete tutti morti!”.