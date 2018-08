Moto rubate, centinaia di pezzi rivenduti su Internet o usati come ricambi: nei guai titolari di officine riminesi

Cronaca

Riccione

| 14:59 - 21 Agosto 2018

Parti di moto rubate che venivano rivendute su Internet, in siti di compravendita di oggetti usati, o utilizzate come pezzi di ricambio in officina. Tre italiani sono stati denunciati dai Carabinieri di Riccione per riciclaggio e ricettazione in concorso: un 44enne, un 51enne e un 30enne, tutti originari e residenti in Provincia di Rimini, pregiudicati per gli stessi reati. I Carabinieri della Perla Verde, nell'ambito di attività di indagine, hanno effettuato perquisizioni in due officine meccaniche di loro proprietà e nelle rispettive abitazioni, compreso un garage intestato alla moglie di uno dei tre denunciati: i Militari hanno rinvenuto centinaia di pezzi di motociclette “cannibalizzate” dopo essere state provento di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi a Rimini e province limitrofe (motori, centraline, pneumatici, scocche, selle, serbatoi); inoltre hanno trovato due moto assemblate con alcuni ricambi di provenienza illecita. L'accusa di riciclaggio in concorso è scattata perché gli indagati sono accusati di aver abraso e manomesso i numeri seriali identificativi delle parti dei mezzi in questione, per evitare che fossero rintracciabili in quanto pezzi oggetto di furto.