Cronaca

Casteldelci

| 14:41 - 21 Agosto 2018

Momenti di paura per un cicloamatore 50enne, ferito in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 91 in Alta Valmarecchia, sulla strada per la località Senatello di Casteldelci. L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, ha coinvolto la bicicletta del 50enne e una Fiat Panda: il personale del 118, intervenuto sul posto con l'ambulanza, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto urgente al Bufalini di Cesena.