Basket, RBR si raduna giovedì alla palestra Carim alle ore 17

Sport

Rimini

| 12:56 - 21 Agosto 2018

Giovedì 23 agosto alle ore 17 alla palestra Carim di via Cuneo 11 raduno ufficiale della prima squadra di Rinascita Basket Rimini. La squadra al completo, agli ordini dei coach Massimo Bernardi e Simone Brugè e del preparatore atletico Marco Bernardi, inizierà la preparazione per il campionato di C-GOLD: sarà l'occasione per scambiare due chiacchiere con i protagonisti e per scattare qualche foto. L'obiettivo è la conquista della serie B e il roster è eccellente: Pesaresi, Rivali e i fratelli Bedetti, Bianchi, Dini, Broglia, Saponi, Ramilli. Aggregati tre ragazzi del 2000: Alessandro Chiari, Alessandro Vandi e Carlo Guziur.