A Rimini la nuova rete mobile di Wind Tre: 'Internet più veloce fino al 250% e copertura migliore'

Attualità

Rimini

| 12:49 - 21 Agosto 2018

La nuova rete mobile di Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, arriva a Rimini. Il processo di consolidamento e modernizzazione dell'infrastruttura, ricorda una nota, ha già coinvolto Trieste, Agrigento, Bologna, Milano, Bari, Ascoli Piceno e Cosenza ed è, in fase conclusiva, in altre città come Roma, Venezia, e Alessandria. "Le recenti prestazioni rilevate nel capoluogo - spiega Benoit Hanssen, chief technology officer di Wind Tre - hanno registrato un notevole incremento della velocità 4G, fino al 250% e un ulteriore sensibile miglioramento della copertura soprattutto negli ambienti indoor". Gli investimenti, precisa la nota, "dureranno per tutto il 2018, con l'obiettivo di creare, sul territorio, un capillare e moderno network, che disporrà di 21mila siti con tecnologia 4,5G e con una significativa disponibilità di frequenze. La nuova rete, realizzata su architettura in cloud e sulla fibra, permetterà, inoltre, grande flessibilità e capacità di sviluppare i futuri servizi 5G per i clienti di Wind Tre".