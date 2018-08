Paura a Poggio Torriana, anziana con disabilità bloccata in casa durante un incendio

Cronaca

Rimini

| 12:45 - 21 Agosto 2018

Anziana con problemi di mobilità rimane bloccata in casa mentre scoppia un incendio. La vicenda si è fortunatamente conclusa con il salvataggio dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, alle 19.30 circa di lunedì, in via Uso a Poggio Torriana. Sono entrate in azione squadre sia da Rimini che da Cesena: la donna è stata portata in salvo e l'abitazione fatta evacuare. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118, che ha portato la signora al Bufalini di Cesena per gli accertamenti di rito. L'appartamento, a causa dei danni provocati dall'incendio, è inagibile, ma la famiglia alloggiata ha trovato autonomamente una diversa sistemazione.