Lauren e Daniele star di Amici incontrano i fan in Romagna. Appuntamento venerdì ad Atlantica di Cesenatico

| 12:31 - 21 Agosto 2018

Venerdì 24 agosto alle 16 Lauren e Daniele, i ballerini dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, incontreranno i fan al parco acquatico Atlantica di Cesenatico.

Per i tanti fan di Amici e per tutti coloro che amano il mondo della danza, venerdì 24 rappresenterà un’occasione unica per incontrare due talentuosi ballerini e ascoltare le loro storie e i loro consigli.

Lauren Celentano, infatti, ha iniziato a ballare all’età di 4 anni. Da quel momento non ha più smesso di danzare. Come ballerina è molto versatile, tanto che ha provato hip-hop, modern jazz e tip-tap, oltre ad accostarsi al mondo dei musical, studiando anche canto e recitazione. Il suo sogno nel cassetto è esibirsi a Broadway.

Arrivata ad Amici quasi per caso, la giovane americana non solo ha vinto la categoria danza del programma, ma il prossimo anno farà anche parte del corpo di ballo del talent show di Canale 5.

Gli ultimi alunni a diventare professionisti sono stati Andreas Muller ( vincitore dello scorso anno) e Sebastian Melo Taveira, già ospiti di Atlantica Cesenatico la scorsa estate.

Daniele Rommelli, invece, ha iniziato a ballare a 11 anni e da 4 anni sta perfezionando il suo stile nelle scuole di danza di Los Angeles. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza facendo spettacoli con una crew. I suoi modelli di riferimento sono Amari Marshall e Peter Pinnock.

Un connubio, quello tra il parco acquatico di Cesenatico e il corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, che porta a Cesenatico i giovani talenti della danza italiana dando la possibilità a tante ragazze e ragazzi che sognano un futuro nel mondo della danza di conoscere la loro storia, la loro passione e i loro successi.

Lauren e Daniele racconteranno le loro esperienze legate al mondo della danza e saranno a disposizione dei fan per firmare autografi e fare foto.

L’appuntamento è all’interno del parco Acquatico Atlantica Cesenatico a partire dalle 16.

Con Lauren e Daniele si conclude il calendario di eventi della stagione 2018 del parco acquatico Atlantica di Cesenatico che ha visto salire sul palco all’interno della grande piscina centrale: Irama, il vincitore di Amici, arrivato a Cesenatico per Atlantica by Night e La Sabri e Klaus, i due youtubers hanno incontrato i fan per la prima volta ad Atlantica venerdì scorso.

Venerdì 24 agosto sarà quindi possibile trascorrere l’intera giornata al parco acquatico Atlantica di Cesenatico ed avere l’opportunità di conoscere Lauren e Daniele nel pomeriggio, tutto in un’unica occasione e senza variazioni nel prezzo del biglietto.

Il costo di ingresso, infatti, rimane invariato: 16€ adulti, 13€ bambini e il giorno dopo è gratis.

Atlantica Cesenatico sarà aperta fino a domenica 2 settembre compresa.

Info: 0547.83654 – www.atlanticacesenatico.com