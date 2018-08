Tennis, Alessandra Mazzola e Giulia Guidetti in finale a Viserba martedì sera alle 21. Cervia: i risultati

Sport

Rimini

| 11:47 - 21 Agosto 2018

Gran finale martedì (dalle 21) per il torneo nazionale Open femminile del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi). Di fronte per il titolo Giulia Guidetti (n.1, foto) ed Alessandra Mazzola (n.2), la finale più attesa e tecnicamente più interessante per il torneo riminese.

In semifinale Alessandra Mazzola, 2.4 riccionese portacolori del Tennis Viserba, ha superato 6-2, 6-4 nel derby romagnolo la pari classificata Giulia Pasini (n.3), campionessa uscente, mentre nella parte alta del tabellone la 2.3 dello Sporting Club Sassuolo, la favorita del seeding, non ha dato scampo alla 2.5 Marta Bertolaso (n.4), battuta 6-3, 6-1.



CERVIA In pieno svolgimento la tappa Next Gen del circuito regionale giovanile al Ct Cervia. C’è attesa per l’esordio del beniamino di casa, Nicola Tocci, impegnato sia nel tabellone Under 14 che nell’Under 16. In bella evidenza i giovani del Tc Riccione, Tommaso Bonarota e Jacopo Antonelli. Under 14 maschile, 3° turno: Giovanni Maria Rava-Alessandro Manco 6-1, 6-4, Tommaso Bonarota-Arkhip Kochnev 6-1, 6-0, Lorenzo Ossani-Lorenzo Marchioni 6-1, 6-1, Pietro Perfetto-Marco Chiarello 6-4, 6-4, Davide Brunetti-Tommaso Picciafuochi 7-5, 6-3. Under 12 maschile, 2° turno: Nathan Zannoni-Francesco Campestri 6-4, 6-1, Mattia Degli Esposti-Tommaso Francini 7-6 (1), 6-2, Jacopo Antonelli-Giorgio Giordani 6-2, 6-1, Francesco Passerini-Simone Cristiano 6-2, 6-4. Under 14 femminile, 1° turno: Elisa Bellonci-Valentina Giulianini 6-4, 6-2, Emma Danesi-Federica Bazzocchi 6-1, 6-2.