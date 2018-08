Abusivismo commerciale, Municipale sequestra a Bellaria 77 magliette e 3 casse audio contraffatte

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:15 - 21 Agosto 2018

Nella mattina di lunedì, durante un controllo effettuato presso due attività gestite da cittadini stranieri in una via del centro di Bellaria, il personale della Polizia Municipale ha sequestrato 77 t-shirt e tre speaker bluetooth per l'ascolto di musica, tutto materiale con marche famose contraffatte. I due titolari sono stati denunciati per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. L'attività rientra nell'ambito dei controlli programmati dal Comando di Polizia Municipale per il contrasto dell'abusivismo commerciale.