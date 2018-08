Serata finale del Palio de lo Daino 2018 a Mondaino, le FOTO di Ballante

Attualità

Mondaino

| 10:53 - 21 Agosto 2018

Dopo aver vissuto nei giorni dal 16 al 18 agosto, l’emozione di questa edizione 2018 del Palio de lo daino, migliaia di visitatori, molti di più dei giorni precedenti, si sono recati Domenica 19 agosto, a Mondaino, per vivere l'atmosfera nella giornata finale del Palio conteso dalle 4 contrade Borgo, Castello, Contado e Montebello.

La prima sfida si è disputata alle ore 18:00 in Piazza Maggiore, dove i balestrieri della Compagnia dei balestrieri di Mondaino, hanno gareggiato dando dimostrazione della loro abilità. Il vincitore della contrada del Castello ha avuto il diritto di prelazione sulla scelta dell’oca per la successiva gara che si è tenuta alle 19:30.

La corsa de le oche è un concentrato di fortuna e destrezza dove ciascun contendente può incitare gli animali solo con la voce ed il battito delle mani senza mai toccarli, pena la squalifica.

Anche la corsa delle oche se l'è aggiudicata la contrada del Castello che ha potuto scegliere per prima la postazione per il vero e proprio Giuoco de lo Palio, che è stato disputato dalle ore 22.00, sempre in Piazza Maggiore.

Le due contrade rimaste a disputarsi la finale del Palio, sono state il Castello e il Contado, al colpo della bombarda si sono scatenati i quattro concorrenti delle due contrade ma per il Castello non c'è stato nulla da fare, pertanto è risultata vincitrice la contrada del Contado.

Successivamente, i vincitori del Palio 2018 hanno portato il loro gonfalone per le vie principali del paese, poi si sono dati ai festeggiamenti.

Come di consuetudine, il Palio 2018 si è concluso alle 24.00 con lo spettacolo, molto atteso dagli intervenuti, dei fuochi artificiali e l'incendio della Rocca.

Ballante