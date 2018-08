Moby Cult, a Rimini gli autori si incontrano a Castel Sismondo: mercoledì arriva Alessandro Meluzzi

Eventi

Rimini

| 10:18 - 21 Agosto 2018

Il rapporto tra religioni, fede e politica è al centro del volume “Un solo Dio per tutti?” (Imprimatur editore, 2017) che sarà presentato dagli autori, lo psichiatra Alessandro Meluzzi e l’accademico Giuseppe Romeo mercoledì 22 agosto alle 21 nella corte di Castel Sismondo a Rimini.

Dopo un primo incontro interessante e partecipato (ieri sera) focalizzato sulla storia locale grazie all’avvocato riminese Eugenio Starnini e al suo libro “Sul pianoforte di nonna Albertina”, domani si guarderà alle vicende nazionali e internazionali con il volume “Un solo Dio per tutti?” di Meluzzi e Romeo. Secondo incontro della 28esima edizione di "Moby Cult", la rassegna di appuntamenti letterari promossa da Manola Lazzarini per l’associazione “Il libro nella città”, in collaborazione con Cna e Comune di Rimini.

«In un momento della nostra vita di cittadini di un mondo sempre più piccolo nel quale spiritualità, fede e politica si intersecano spesso siamo tutti, nello stesso tempo, testimoni delle incertezze che i sistemi politici creano invece di risolvere e vittime di un diffondersi di violenza che si sovrappone e rende imperative le dinamiche economiche in un modello di relazioni politiche e sociali che si restringe sempre di più – affermano gli autori –. Tra potere e religiosità si sono confrontati Imperi e Stati, oggi individui e nazioni, in una misura globalizzata di un Io che vive nell’epoca della comunicazione attiva e interattiva… Una considerazione che non è solo valida per il Cristianesimo. L’Ebraismo prima e l’Islam successivamente hanno assunto aspetti del potere ritenendosi fattori essenziali per ricercare quell’unità e quell’universalità delle rispettive comunità nella misura in cui una nuova identità riconciliata ognuna con il proprio Dio potesse far fronte alla diversità, assumendo se stessa come migliore offerta politica di creazione di un modello condiviso di potere».

Alessandro Meluzzi, nato a Napoli da mamma riminese e papà napoletano, è docente in varie università italiane, e svolge la professione di medico psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta con studi a Torino, Roma e Rimini. Consulente per tribunali e studi legali e incaricato di perizie in materia civile e penale, familiare e minorile, è stato deputato della XII Legislatura e senatore nella XIII Legislatura. Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche, ha pubblicato anche vari saggi dedicati alla religione.

Giuseppe Romeo è analista politico, saggista e accademico. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze strategiche, è autore di diverse pubblicazioni, tra cui il recente “Lettere dal sud. L'Italia, l'Europa, il mondo, la Calabria” (Città del Sole edizioni).

L’incontro inizia alle 21 nella corte di Castel Sismondo (Rimini) ed è a ingresso libero.

Prossimi incontri

• venerdì 24 agosto: Marco Buticchi presenta “La luce dell’Impero” (Longanesi, 2017)

• lunedì 27 agosto: Giuliano Bonizzato presenta “Scusa, ma sei normale, te?” (La Stamperia, 2018)

• mercoledì 29 agosto: Stefano Tura presenta “A regola d’arte” (Piemme, 2018)

• giovedì 30 agosto: Laura Bontà presenta “Corri il rischio di essere felice! Manuale interattivo di Costellazioni familiari. Metodo Hellinger” (AB Editore, 2018)

• domenica 2 settembre: Roberto Pinotti presenta “I signori del mondo. Dagli Ufo alla bifronte eredità aliena dell’umanità” (Verdechiaro - Nexus Edizioni, 2018).