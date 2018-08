Nas, controlli a Rimini e Riccione: sequestrati alimenti scaduti e senza rintracciabilità

Cronaca

07:06 - 21 Agosto 2018

Sequestri del Nas di Bologna in due strutture a Rimini e a Riccione. I militari, in collaborazione con i Colleghi delle due città della riviera, hanno controllato una casa vacanza a Rimini ed un locale riccionese. Sono stati sequestrati diversi yogurt risultati scaduti e dei prosciutti senza la targa che permette di risalire alla provenienza. Per la struttura una multa di circa 4500 euro. In un locale notturno di Riccione sono stati sequestrati cibi e spezie scaduti. Multa di circa 2000 euro.