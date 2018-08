Rimini, Candido ha firmato. In uscita Tompte e Serafino. Coppa: domenica 26 il recupero con l'Imolese

Sport

Rimini

| 23:04 - 20 Agosto 2018

Come annunciato in anteprima da Altarimini.it Roberto Candido è un giocatore del Rimini Calcio. Lunedì pomeriggio il giocatore del Padova era in sede a Rimini per formalizzare i dettagli del trasferimento: l'ufficialità è stata data solo a tarda serata. Martedì il giocatore sarà a disposizione del tecnico Luca Righetti alla ripresa degli allenamenti.

Candido ha firmato un biennale: per il primo anno l’ingaggio sarà coperto in parte dal Padova. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha esordito nella stagione 2012-13, in Serie C1, con la maglia del Sud Tirol con la quale è sceso in campo in 6 occasioni. Nel campionato successivo ha indossato in C2 la casacca della squadra della sua città, il Monza, collezionando 23 gettoni di presenza e realizzando 3 reti. Poi, sempre in Serie C, le esperienze con Pro Patria (33 gare di campionato e 9 centri), Bassano (47 partite e 8 gol in un biennio) mentre nell’ultima stagione ha indossato la casacca biancoscudata del Padova (17 presenze e 2 reti).

Il mercato, che chiude il 24 agosto, potrebbe non essere finito qui. Il Rimini cerca, se ci saranno le condizioni, un esterno della classe 96 che possa occupare indifferentemente le due corsie, un giocatore cioè che possa portare al reparto esterni più qualità ed esperienza . Uno dei candidati, Gabriel Lunetta, ha preferito l’offerta del Giana Erminio.

In uscita Tompte, ricercato da club di serie D, e probabilmente Serafino.

Mercoledì alle ore 16 al Neri test amichevole con la Marignanese. Domenica 26 agosto fissato il recupero della sfida di Coppa Italia contro l’Imolese: si giocherà al Romeo Neri?

Stefano Ferri