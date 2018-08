Caccia agli evasi, anche elicotteri dell'Arma Carabinieri e Polizia per beccare i fuggitivi

Cronaca

Rimini

| 19:05 - 20 Agosto 2018

A seguito della duplice evasione dal Carcere di San Marino dei detenuti Ahmetovic Albano e LIA Achille, avvenuta domenica 19 agosto, il Corpo della Gendarmeria sta promuovendo ogni ulteriore sforzo possibile per localizzare i fuggitivi anche con la fattiva e preziosissima collaborazione degli Organi di Polizia italiani, atteso che appare ormai verosimile che i due siano riusciti a lasciare San Marino nonostante le imponenti ricerche proseguite durante le ore notturne in questo territorio in sinergia con i Corpi della Polizia Civile e della Guardia di Rocca.

Le ricerche, peraltro, si erano concentrate prevalentemente sul versante sammarinese che dal centro storico produce verso la zona di Montalbo – Santa Mustiola, traendo spunto da alcune segnalazioni di avvistamento ritenute attendibili. Tale zona, seppur col supporto degli elicotteri dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato prontamente messi a disposizione dalle Autorità italiane, è risultata particolarmente difficile da coprire, essendo ampia, impervia e caratterizzata da folti tratti boschivi. In tale attività ci si è avvalsi anche dell’utilizzo di un cane addestrato dalla Polizia Civile per la ricerca di persone nonché di strumentazione con visori notturni ed a rilevamento termico. Inoltre, nel contempo parte delle risorse umane disponibili sono state dedicate al presidio di alcune tra le numerose vie di deflusso da San Marino.

Previo doveroso riferimento all’Autorità Giudiziaria nazionale, è stata, altresì, avviata una procedura ispettiva interna, tuttora in corso, volta a determinare con chiarezza le dinamiche dell’evasione, sottolineando che la custodia dei detenuti nel Carcere di San Marino e la sua direzione sono affidate a militari della Gendarmeria su disposizione del Comandante del Corpo al quale, pertanto, vanno ricondotte le carenze che possono aver favorito la fuga dei detenuti. Scopo dell’ispezione, ovviamente, è, alla luce delle criticità emergenti, quello di adottare con celerità i correttivi necessari.