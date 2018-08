Ciclismo, Corradini taglia per primo il traguardo e vince: "E' per Michael e la sua famiglia"

Sport

Repubblica San Marino

| 18:24 - 20 Agosto 2018

Michele Corradini, compagno di squadra di Antonelli, ha vinto il 102° Giro del Casentino, dedicando il successo al compagno di squadra sammarinese. Corradini domenica brucia tutti allo sprint finale tagliando il traguardo a braccia alzate: “Questa vittoria è per Michael e la sua famiglia. Chiaramente è un piccolo gesto che non conta nulla. Le corse e i risultati passano in secondo piano in questo momento. Di sicuro però è un giorno che ricorderò a lungo per le emozioni che ho provato. Durante la corsa non c’è stato un solo momento in cui non abbia pensato a Michael a tutto quello che sta accandendo in questi giorni. Non so cosa pensare, è tutto molto difficile io ho solo cercato di essere me stesso e fare del mio meglio” dice Michele Corradini che non poteva scegliere giorno più adatto per ottenere il primo centro stagionale dopo 4 secondi posti e 2 terzi posti.