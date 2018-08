Torna il concorso "La più bella di Romagna". Chi succederà alla riminese Virginia Spimi?

Eventi

San Mauro Pascoli

| 17:27 - 20 Agosto 2018

Si rinnova domenica 26 agosto (dalle ore 21.30) l'appuntamento con la bellezza più ruspante, quella che ogni estate - sulla passerella del Tequila Blues di San Mauro Mare - elegge nella sfilata finale "La più bella di Romagna".

Alla consolle organizzativa, come sempre, il talent-scout Carmelo Tornatore e, soprattutto, Alberto Pazzaglia, al secolo Betobahia, l'artista che - innamorato delle donne - ha voluto dedicare un concorso di bellezza all'altra metà del cielo, "quasi un pretesto infantile - spiega oggi, tredici anni dopo la prima edizione - per celebrare l'incommensurabile fascino delle nostre dolci metà".

Il concorso "La più Bella di Romagna", giunto alla sua tredicesima edizione, è dedicato - come dicono i romagnoli - alla Patacca Vigliacca, ovvero a quella bella donna "charmosa" che, più di tutte, attira le attenzioni degli uomini, quella che tutti vorrebbero ma che è difficile da conquistare, quella che - da sempre - fa soffrire e sospirare il vitellone romagnolo.

"Sono serate sempre divertenti - spiega Betobahia - in cui rendiamo omaggio alla bellezza più genuina, quella che 'non se la tira' e che, a volte, indossa con nonchalance anche un filo di cellulite. Del resto, la bellezza che vogliamo celebrare è un po' come la mia musica: semplice e non artefatta, birichina ma non volgare, che non copre le smagliature col silicone e che ha solo un obiettivo: regalare felicità".

La serata, collegata anche al concorso Principessa d'Europa, sarà presentata da Franz Collini e quest'anno, per la prima volta, si svolge sotto l'egida della Union Hotel Canazei, la catena alberghiera della Val di Fassa che, tra Canazei e Campitello, riunisce le strutture ricettive più belle e prestigiose.

E proprio la Union Hotel metterà a disposizione una fantastica vacanza per il week-end dell'Immacolata nell'ambito della celebre "Settimana Vip" organizzata dall'Ap Production. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la fascia fu la riminese Virginia Spimi che, nel dicembre 2017, trascorse una vacanza sulle nevi in compagnia di personaggi dello showbiz del calibro di Dj Francesco, Raffaella Fico, Andrea Montovoli, Mercedesz Henger, Maurizio Mattioli, Stefano Tacconi, Nicola Berti e tanti altri.

Nelle foto la riminese Virginia Spimi, vincitrice lo scorso anno della Vacanza Vip a Canazei