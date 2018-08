Perde portafoglio con oltre 4000 euro: barista 20enne lo trova e lo riconsegna. Grande gesto di civiltà

Cronaca

Morciano

| 16:46 - 20 Agosto 2018

Ancora un bel gesto di civiltà da parte di un giovanissimo barista che ritrova e consegna un portafoglio con più di 4.000,00 euro. Il nobile gesto è avvenuto alcuni giorni fa a Morciano di Romagna, Vergine Angelo, questo è il nome del ragazzo 20 enne di Montefiore Conca, barista presso il parco acquatico Acquamania di Morciano di Romagna che, nel bagno della struttura rinviene un portafoglio con all’interno la cospicua somma di oltre 4.000,00.

Il ragazzo non ha esitato un attimo e si è così recato presso la più vicina Caserma dei Carabinieri, ovvero la Stazione di Morciano di Romagna, dove ha prontamente riconsegnato quanto rinvenuto agli uomini dell’Arma che, a loro volta, ne hanno curato la restituzione al legittimo proprietario, anch’egli giovanissimo capo scout del gruppo Agesci di Cesena.

Anche in questo caso, prontamente sono arrivati i complimenti dell’Arma che in una nota ufficiale della Compagna di Riccione ha voluto ringraziare l’uomo per il proprio gesto: “Siamo lieti di apprezzare, per la terza volta in appena un mese, un ulteriore, nobile e tangibile testimonianza dei migliori valori su cui fonda la nostra comunità: onestà, senso civico e delle istituzioni, tutti valori che continueremo a difendere – come avvenuto in questo caso – sempre al fianco del cittadino.”

Nella foto i due protagonisti della vicenda negli uffici della Stazione di Morciano di Romagna.