I pipistrelli del film di animazione Hotel Transilvania invadono la spiaggia di Rimini Sud

| 16:39 - 20 Agosto 2018

La Transilvania e Rimini non sono mai stati così vicini, e a testimoniarlo sono le migliaia di turisti e riminesi che nel weekend hanno sorpreso un piccolo ospite al proprio ombrellone: un sorridente pipistrello di cartone appeso a testa in giù. Per tutto il weekend, infatti, gli ombrelloni di quattro stabilimenti balneari di Rimini Sud sono stati caratterizzati dalla presenza di questi inconsueti ospiti, che con il tutto esaurito a Rimini, si sono rifugiati sotto gli ombrelloni dei bagni del litorale sventolando dolcemente al vento. Questa invasione, che contava più di mille pipistrelli, accompagnata dalla personalizzazione delle passerelle di spiaggia con tutti i personaggi del film, anticipano l’uscita nelle sale del film di animazione Hotel Transilvania 3, in programma per mercoledì 22 agosto.

Le attività hanno sorpreso e divertito sia i bambini che gli adulti, proprio come farà dal 22 agosto il terzo episodio della divertente storia di Dracula, Mavis, Van Helsing e il capitano Ericka, e la spiaggia di Rimini, con la collaborazione di Rimini Spiaggia Network, si fa notare ancora una volta per il grande potenziale pubblicitario e di marketing che sta dimostrando più che mai in questa stagione. Stagione durante la quale grandi brand hanno scelto Rimini per il lancio dei loro prodotti di punta. Warner Bros e la Spiaggia di Rimini dopo lo straordinario successo di questo evento, pensano già all’Estate 2019.