Beky Bay, "60 persone resteranno senza lavoro": Confcommercio scettica su chiusura del locale

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:29 - 20 Agosto 2018

"Beky Bay, adesso sessanta persone restano senza lavoro". Gianni Indino, presidente di Confcommercio si dice "dubbioso", sul provvedimento di chiusura del locale di Bellaria Igea Marina arrivato sabato scorso e chiarisce che "l’applicazione dell’articolo 100 del Testo unico sulla pubblica sicurezza che fa riferimento a norme degli anni Trenta e che adesso non vanno più bene". Indino infatti dice che "se si serve alcol a un minorenne, la chiusura è il minimo che deve arrivare, perché non si lucra sulla salute dei ragazzini, non è ammissibile e non ci sono scusanti, ma in molti altri casi penso che si voglia colpire in modo troppo duro solo per dare un esempio". Il presidente di Confcommercio aggiunge: "Se una persona si ubriaca fuori dal locale poi stramazza dentro, io titolare non ci posso fare nulla; così come se due si danno un’occhiataccia dentro la discoteca e poi fuori c’è il regolamento di conti, il titolare non può fare nulla; ma anche se nella calca c’è chi strappa una collanina".