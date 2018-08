Migliaia di fan in delirio per Biondo all'Aquafan di Riccione. Tra i presenti anche Rudy Zerbi

Attualità

Riccione

15:49 - 20 Agosto 2018

“Bello essere qui a Riccione. Questo palco mi ricorda i primi club che frequentavo a Roma da dove è partito tutto. L’emozione è tanta e sono fiero di poter presentare il mio disco e annunciare a breve l’uscita di quello nuovo”.



Biondo, ex cantante della scuola di Amici 17 (all’anagrafe Simone Baldasseroni) è uno dei rapper del momento, romano, con un approccio più melodico al rap, di solito mediato dal soul. E’ stato proprio lui a chiudere l’ultimo appuntamento domenicale dei Night&Day Walky Cup Version dell’Aquafan di Riccione, organizzato dal parco in collaborazione con Dams Agency.



Un bagno di folla per il giovane artista e la sua dj Sugar, domenica 19 agosto, all’Aquafan di Riccione. Tra i presenti anche il suo ex insegnante di Amici, Rudy Zerbi, e il direttore dei parchi Costa Edutainment Polo Adriatico, Patrizia Leardini.



Alcune fan sono arrivate ai cancelli del parco già dalle 8.30 di ieri mattina e hanno aspettato in piedi, sotto al palco, l’arrivo del loro mito, per ben nove ore consecutive. Ragazze tra i 10 e i 18 anni, da tutta Italia, Milano, Roma ma anche Sicilia e Sardegna. E c’è anche chi è dovuto rientrare appositamente dalle ferie, per portare i propri figli al concerto.



Nell’ultimo appuntamento domenicale, Biondo ha infiammato il pubblico della discoteca Walky Cup, presentando tutti i brani del suo album, dopo aver festeggiato di recente il disco d’oro con ‘Dejavù’. L’artista dal palco ha dialogato ininterrottamente con il pubblico: “Presto uscirà un mio nuovo album e non vedo l’ora di farvelo sentire. Ci ho lavorato tantissimo. Bello vedervi qui per me. Bisogna credere sempre nei propri sogni e non mollare mai”. Dopo l’esibizione, rigorosamente dal vivo, Biondo si è concesso per centinaia di selfie nel backstage. Foto Paritani.