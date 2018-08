Ecco i vincitori della Quinta Lotteria del Commercio Riminese

Attualità

Rimini

| 15:32 - 20 Agosto 2018

Vince il primo premio della Lotteria del Commercio Riminese di Zeinta di Borg del valore di 1.500 euro la Cooperativa Luce sul Mare. Luce sul Mare è una Cooperativa Sociale di tipo “A” (servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali) che aderisce alle Centrali Cooperative Confcooperative e Legacoop, che accoglie persone in condizioni di disabilità congenite e acquisite, proponendo servizi di tipo diagnostico, terapeutico, riabilitativo, educativo, dalla fase acuta fino all’eventuale reinserimento sociale e lavorativo. Il Presidente di Luce sul Mare Massimo Marchini, nel ritirare il premio, ha ringraziato di cuore Zeinta di Borg, di cui condivide valori ed obiettivi, dichiarando altresì che la fortunata cifra vinta verrà utilizzata per migliorare la qualità della vita dei ragazzi disabili, ospiti della struttura.



‘Siamo felici che la fortuna che spesso si dice sia cieca – afferma Arturo Pane, Presidente di Zeinta di Borg – questa volta ci abbia visto benissimo: premiando una cooperativa sociale partner di Zeinta di Borg, lodevole per la mission e il modus operandi’.



La Lotteria è stata organizzata per il quinto anno dall’Associazione Zeinta di Borg, il Fondo per il Lavoro e oltre 150 operatori del commercio riminese che lavorano assieme per un progetto nato e studiato per aiutare il commercio e chi cerca lavoro.



Il secondo premio (del valore di mille euro) è stato vinto dalla signora Maria Luisa Pastini mentre il terzo (500 euro) dalla Caritas Diocesana.



Il claim di quest’anno, ‘La Fortuna che fa bene a tutti’ afferma Antonio Cuccolo, coordinatore dell’Associazione – sembra proprio azzeccato. Ricordiamo – aggiunge – che i premi vanno ritirati all’Osteria Angolo Divino a Borgo San Giuliano (tel. 0541 183 4775) e spesi entro il 6 gennaio 2019 nelle attività aderenti alla Lotteria.



Nella foto: Massimo Marchini Presidente di Luce sul Mare al centro tra i soci Stefano Bray, Massimiliano Montebelli e Antonio Cuccolo ed Eva Micucci di Zeinta di Borg