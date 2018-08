Spaccio di droga lungo le passeggiate, presi due marocchini a Riccione

Cronaca

Riccione

| 15:29 - 20 Agosto 2018

Due arresti sono stati effettuati domenica dagli Agenti del Posto di Polizia di Riccione, all’esito di un servizio di contrasto ai reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato lungo le passeggiate Beethoven e Goethe, in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento della zona interessati da un numeroso afflusso di pubblico, soprattutto giovani. In particolare gli Agenti avevano deciso di monitorare un gruppetto composto da due-quattro elementi, sospettato di essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti proprio in quella zona; le informazioni che avevano raccolto i poliziotti sul gruppo erano precise: ciascuno di questi contribuiva all’attività criminosa rivestendo ruoli e compiti diversi, tipo il contatto con l’acquirente, l’incasso del denaro, il ritiro del denaro, il ritiro dello stupefacente, la consegna dello stupefacente all’acquirente. Il servizio, svolto in abiti civili, permetteva in effetti poco dopo la mezzanotte di intercettare due componenti del gruppo e monitorarne i movimenti; di li a poco il modus operandi dei due confermava i sospetti dei poliziotti: mentre uno contattava gli acquirenti - in questo caso un gruppetto di quattro giovani - l’altro provvedeva a fornire lo stupefacente al “socio”, tenendosi però in disparte. Quando i 4 ragazzi si sono allontanati i poliziotti li hanno fermati e subito questi hanno confessato di avere appena acquistato una dose di hashish, consegnata agli agenti, e di averla pagata 10 euro; gli agenti hanno quindi fermato i due, un 22enne ed un 20enne di origine marocchina, entrambi risultati avere precedenti di polizia. Uno dei due all’atto del controllo ha cercato di disfarsi di altre due dosi di droga, ma invano poiché visto dagli agenti che l’hanno recuperata nella sabbia; ai due sono stati sequestrati anche 225 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Una volta terminati gli accertamenti, sono stati entrambi dichiarati in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.