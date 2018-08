Ruba borsello sotto il lettino in spiaggia, proprietario si accorge e insegue il ladro

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 20 Agosto 2018

Furto di un borsello appoggiato sotto il lettino in spiaggia, ma il proprietario si accorge, li insegue, e intanto chiama la polizia. Domenica pomeriggio, intorno alle 16,00, presso lo stabilimento balneare 148: un turista, mentre si trovava in riva al mare si è accorto che un uomo si stava impossessando, con un movimento fulmineo, del proprio borsello appoggiato sotto il lettino, per poi allontanarsi velocemente in direzione viale principe di Piemonte. Il proprietario, ha inseguito il ladro a piedii e nel frattempo ha chiamato il 113. Giunti in una manciata di secondi sul posto e contattato il richiedente, questi gli indicava il ladro, il quale stava ancora cercando di allontanarsi lungo il viale; l’individuo era giunto ormai nei pressi del Talasso-Terapico quando la pattuglia è intervenuta bloccandolo il malvivente.