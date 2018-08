Detenuti evasi, forse già in territorio italiano. Il comandante: 'Sono a piedi e disarmati'

Cronaca

Rimini

| 14:55 - 20 Agosto 2018

Proseguono posti di blocco e battute di ricerca anche sul territorio italiano per rintracciare i due detenuti scappati domenica pomeriggio dal carcere dei Cappuccini di San Marino. I due detenuti si chiamano Achille Lia, italiano di 50 anni e Albano Ahmetovic, 32 anni, originario della Bosnia Erzegovina. I due evasi, che stavano scontando una condanna per furto, si sono guadagnati la fuga aggredendo un gendarme. Il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone ribadisce “che le guardie carcerarie una volta entrate in servizio ripongono la pistola in un armadietto di sicurezza, e che i due sono disarmati e senza mezzi, dal momento che fino ad ora non ci sono state segnalazioni di furti di auto.”