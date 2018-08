Tennis, al torneo nazionale giovanile Next Gen in evidenza Federico Manfredi e Giovanni Maria Rava

Sport

Cervia

14:17 - 20 Agosto 2018





In pieno svolgimento la tappa Next Gen del circuito regionale giovanile sui campi del Circolo Tennis Cervia. Nell’Under 16 maschile brilla Federico Manfredi (Ct Rimini), nell’Under 14 maschile avanza Giovanni Maria Rava (Tc Faenza).

Under 14 maschile, 2° turno: Giovanni Maria Rava-Lorenzo Beghi 6-4, 6-1, Tommaso Picciafuochi-Giovanni Pambianco 6-3, 6-1. Under 12 maschile, 1° turno: Michele Beggio-Filippo Castellari 6-3, 5-7, 10-6, Tommaso Francini-Tommaso Campagna 6-1, 6-3, Giorgio Giordani-Luca Cammarata 6-1, 6-3.

Under 16 maschile, 1° turno: Gianluca Sabatini-Fabio Giordani 6-2, 6-1. 2° turno: Andrea Cataldo-Filippo Giugni 6-2, 6-1, Alexander Tebaldi-Leonardo Bruni 6-3, 6-4, Federico Manfredi-Davide Cataldo 6-1, 6-2.