Deejay On Stage Riccione: Elettra Lamborghini, Emis Killa e The Kolors tra gli ospiti delle ultime quattro serate

Eventi

Riccione

| 14:12 - 20 Agosto 2018

Si avvia a conclusione l’edizione 2018 del contest a firma Radio Deejay con quattro serate che vedranno salire sul palco ancora moltissimi protagonisti della musica italiana e i concorrenti in gara per aggiudicarsi il podio.

Dei tantissimi iscritti al contest, oltre un migliaio, sono stati selezionati 80 ragazzi provenienti da tutta Italia, che si stanno esibendo in queste settimane sul grande palco di piazzale Roma, fino alla serata finale del 24 agosto.

Si riparte il 21 agosto con un artista che ama particolarmente il palco di Riccione, Emis Killa, tra i rapper più seguiti della scena italiana, che avrà la compagnia di Federica Abbate, autrice di hit come L’amore eternit per Fedez o Nessun grado di separazione per la Michielin. Il 22 agosto sarà la volta di The Kolors, gruppo amatissimo dal pubblico femminile, che ha come frontman Stash e di cui è appena uscito il nuovo singolo Come le onde che vede la partecipazione di J-Ax ed è già in altissima rotazione in tutte le radio. Ci avviamo al gran finale con una serata-evento, quella del 23 agosto che vedrà salire sul palco Elettra Lamborghini, uno dei personaggi dell’anno, Drefgold, rapper italiano classe 1997, e Sfera Ebbasta, il re della trap diventato una rockstar, come recita il titolo del suo ultimo album che ha spopolato in Italia (triplo disco di platino), il primo artista del nostro Paese ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify, mentre tutte le undici canzoni contenute nel suo Rockstar hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify. Si chiude dunque il 24 agosto con la serata in cui verrà proclamato il vincitore di Deejay On Stage 2018 e che avrà come special guest il rapper Shade e Federica Carta, terza classificata ad Amici, ha conquistato le classifiche con Federica, il suo primo album.