Arrivano 19 trovatelli al canile di San Patrignano, aperte le adozioni

Attualità

Rimini

| 14:04 - 20 Agosto 2018

Sono socievoli, pieni di allegria, di voglia di fare e di divertirsi. Sono 19 e in maggioranza di piccola-media taglia. I nuovi ospiti del canile di San Patrignano hanno affrontato un lungo viaggio, a bordo di un furgone attrezzato a garantirne la sicurezza, da Partinico fino a Rimini, grazie a Squadra 4 Zampe, ancora una volta accorsa per salvare i piccoli amici in difficoltà.

Si tratta di un gruppo di cani di razze differenti, già sottoposti ai necessari controlli veterinari, i cani infatti saranno ospitati nella struttura della Comunità sino alla loro adozione di cui si sta già occupando l’associazione milanese.

“Sono tutti molto buoni e dolci” commentano i ragazzi del canile di San Patrignano che quotidianamente si prendono cura di loro con pasti regolari e tante coccole nei grandi box dove possono scorrazzare liberamente.

La fondazione Squadra 4 Zampe Onlus nasce con lo scopo di aiutare i cani bisognosi e trovar loro una casa. Dal luglio 2012 è iniziata una collaborazione con la comunità di recupero San Patrignano, all’interno della quale esiste da molti anni una sezione dedicata ai cani con servizi rivolti al pubblico e numerose attività di educazione cinofila. Qui i cani della Fondazione trovano asilo e vengono seguiti dai ragazzi addetti al canile e dai loro responsabili permettendo così il loro recupero psicofisico ottimale.

