Province più sportive 2018: Rimini nella top ten in Italia. E supera pure Bologna

Sport

Rimini

| 13:36 - 20 Agosto 2018

E' Rimini, la prima provincia in Emilia-Romagna per indice di sportività nel 2018. A incoronarla - la città romagnola arriva al sesto posto a livello nazionale migliorando di 11 posizioni il risultato dello scorso anno - è una indagine curata da Clas-Pts Group e pubblicata dal Sole 24 che, grazie ad oltre trenta indicatori, fotografa la qualità e la diffusione dello sport nelle 107 province italiane. In particolare, si legge in una nota dell'Amministrazione comunale adriatica, Rimini risulta leader nella categoria che lega lo sport al sociale e all'economia e si conferma prima per attrattività dei grandi eventi nazionali e internazionali. A livello nazionale la 'top ten' vede in testa Trieste, seguita da Trento e da Cagliari. Quarto posto per Livorno e quinto per Firenze a precedere, appunto, Rimini. Sul versante emiliano-romagnolo Rimini stacca le altre province piazzandosi davanti a Bologna (9/a), Parma (13/a), Ravenna (22/a), Modena (23/a), Piacenza (30/a), Ferrara (32/a), Reggio Emilia (43/a) e Forlì-Cesena (47/a).