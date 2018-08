Alcol a giovanissimi, blitz dei Vigili: sanzionato locale di Riccione. Rischia la chiusura

Cronaca

Gabicce Mare

| 13:22 - 20 Agosto 2018

Un altro locale nei guai, nel Riminese, per aver venduto alcol a minorenni. Sabato notte intorno all'una, una pattuglia del corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione in abiti civili ha sorpreso un pub in centro a vendere alcol ad alcune 17enni. Gli agenti hanno accertato che in nessun caso i baristi hanno chiesto i documenti alle ragazzine servendo prima due Mojito ed una Caipiroska a tre ragazze di anni 17 e, in un momento successivo, due Gin Lemon e un cocktail contenente Curacao ad altre tre ragazze sempre 17enni. Stando ai rilievi della Municipale, nonostante gli accertamenti e le attività di osservazione in corso, gli addetti al bar continuavano nella attività di somministrazione di alcool a chiunque si presentasse al bancone, dietro compenso, ma senza verificare mai l'età anagrafica. Il pubblico esercizio è stato sanzionato per aver somministrato alcool a minorenni e sarà segnalato alla Questura e Prefettura di Rimini per gli adempimenti di competenza.