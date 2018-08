Rimini, il comune ringrazia le Forze dell'Ordine "le regole vanno rispettate da tutti"

Attualità

Rimini

| 11:58 - 20 Agosto 2018

Il comune di Rimini in una nota ringrazia le forze dell'ordine per l'attività professionale e tempestiva svolta in particolar modo negli ultimi giorni. "Non è accettabile, né accetteremo, comportamenti che, piccoli o grandi che siano," si legge nella nota "ledano il diritto sacrosanto di trovare qui, nel nostro territorio, il piacere di una vacanza tranquilla e di divertimento. Non ci sono se, non ci sono ma, le regole vanno rispettate e vanno rispettate da tutti."

Di seguito la nota stampa del Comune

L’Amministrazione comunale di Rimini esprime il proprio ringraziamento per l’attività che Polizia di Stato e Carabinieri ed in particolare per la professionalità e tempestività con cui sono intervenute quando il comportamento di alcuni sia travalicato oltre le regole.

Non è accettabile, né accetteremo, comportamenti che, piccoli o grandi che siano, ledano il diritto sacrosanto di trovare qui, nel nostro territorio, il piacere di una vacanza tranquilla e di divertimento. Non ci sono se, non ci sono ma, le regole vanno rispettate e vanno rispettate da tutti.

Un obiettivo irrinunciabile che non è un regalo ma il frutto di un lavoro duro sul territorio e nel contatto quotidiano con la gente.

Un ringraziamento che, oltre al Questore Improta e al Comandante dei Carabinieri Tenente colonnello Sportelli, va esteso a tutte le forze dell’ordine che, nelle varie e diverse competenze e grazie al coordinamento della Prefettura in seno al Comitato per la sicurezza, sono impegnate affinché col rispetto delle regole sia garantita a tutti, residenti o ospiti, la convivenza civile e serena nella nostra Rimini.

Sia chiaro il messaggio che le regole devono essere uguali per tutti e non certo poter essere interpretabili, ancor meno quando sussistano comportamenti che vanno ad impattare in maniera negativa sui giovani.