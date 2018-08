Chiara Raggi artista riminese, canterà in esperanto a San Marino al Congresso Italiano

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:12 - 20 Agosto 2018

La cantautrice riminese Chiara Raggi si esibirà in occasione dell'85° Congresso Italiano di Esperanto nella serata di mercoledì 22 agosto (ore 21) al campo Bruno Reffi della Repubblica di San Marino (tra i parcheggi 6 e 7). Ingresso libero.

Alcune canzoni di Chiara potranno così essere apprezzate in una veste totalmente nuova grazie alla traduzione in esperanto e alla dedizione con cui la cantautrice vi si sta dedicando da mesi per eseguirle al meglio. Accanto all'esibizione in esperanto non mancheranno brani nella versione originale in italiano.

Nell’ambito del congresso il programma prevede una serie di momenti artistico-culturali e tra questi appunto il concerto di Chiara Raggi, che rappresenta un viaggio attraverso la canzone d'autore che incontra il jazz e la musica classica. Lo sguardo poetico e raffinato che contraddistingue la produzione artistica di Chiara scopre per la prima volta l’esperanto, lingua affascinante e musicale che porta un nuovo valore e un nuovo spunto interpretativo. Ad accompagnare la voce e la chitarra della cantautrice sarà il suo fidato gruppo, composto da Massimiliano Rocchetta (pianoforte e tastiere), Piero Simoncini (basso elettrico e contrabbasso) e Michele Iaia (batteria).

Per Chiara si tratta di un periodo di emozionanti novità: è infatti tra le dieci finaliste, provenienti da tutta Italia, del Premio Bianca d'Aponte, il contest riservato alla canzone d’autrice arrivato alla 14a edizione che si svolgerà ad Aversa il 26 e 27 ottobre, con il suo brano “Lacrimometro”.

La foto di Chiara Raggi è di Cristina Varé