Cronaca

Morciano di Romagna

| 06:46 - 20 Agosto 2018

Una ragazza di 14 anni è stata investita domenica sera verso le 21.30 in provincia di Rimini. L'incidente, le cui cause sono ancora al vaglio, è avvenuto a Sant'Andrea in Casale in via Tavoleto. La giovane è stata portata al Bufalini di Cesena in condizioni serie. Sul posto un'automedica, un'ambulanza e i Carabinieri per i rilievi ed i soccorsi.