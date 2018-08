Rovinosa caduta dalla mountain bike per una donna lungo il Marecchia: interviene il Soccorso alpino

Cronaca

San Leo

| 20:10 - 19 Agosto 2018

Donna cade dalla mountain bike sul lungo fiume Marecchia. Domenica nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14.30, gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino sono intervenuti per soccorrere una donna G.D.di 47 anni, residente nel riminese, caduta accidentalmente mentre percorreva il lungo fiume Marecchia all'altezza di Libiano di San Leo (RN). La donna ha riportato un trauma del ginocchio ed una ferita tali da non permetterle più la mobilità, il compagno di escursione ha quindi chiamato il 118 che ha allertato le squadre del CNSAS. La squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto l'infortunata con medico ed infermiere e, stabillizzati i traumi, ha provveduto a trasportala lungo il sentiero e consegnarla all'equipaggio sanitario del 118 che l'ha ospedalizzata presso l'ospedale di Rimini con un codice 2.



Un altro incidente poco prima sempre nell'entroterra in località Eremo di S.Alberico di Verghereto, ha visto coinvolta sempre una donna in mountain bike. Intorno alle ore 11.30, la biker si è infortunata accidentalmente mentre percorreva il sentiero CAI 00. La donna, residente a Cesena, è rovinata al suolo urtando violentemente una spalla e procurandosi un forte trauma è stata subito aiutata da un medico presente sul posto ed è stata poi raggiunta dai soccorritori del CNSAS e sanitari 118 che hanno provveduto ad immobilizzare l'arto infortunato e scortarla fino alla strada per affidarla alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata in ospedale con l'ambulanza.