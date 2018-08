Rimini Calcio, Candido è biancorosso: il presidente del Padova dà il via libera. Lunedì il nero su bianco

Sport

Rimini

| 20:01 - 19 Agosto 2018

Verrà ufficializzato lunedì il trasferimento di Roberto Candido al Rimini e il giocatore potrebbe essere l’indomani a disposizione di mister Righetti alla ripresa della preparazione della squadra biancorossa dopo lo stop di due giorni concessi dal tecnico.

Candido firmerà un biennale. Le ultime riserve del Padova sono state sciolte nel week end: le due società hanno trovato l’accordo sulla cifra che il club veneto metterà ad integrare l’offerta del Rimini per rilevare l’anno di contratto in essere, mentre sul secondo anno tra giocatore e Rimini Calcio era già arrivata l’intesa.

Per il Rimini si tratta di un giocatore di qualità, che alza il tasso di esperienza della categoria in una rosa giovane, ed è una carta in più per la sua versatilità tattica a disposizione di mister Righetti visto che può giocare da trequartista, da seconda punta, o da esterno d’attacco.

Candido cresce nel settore giovanile dell’Inter, ma viene mandato in prestito al Sassuolo nel 2010-2011 (esordio in serie B) a 17 anni. Nel 2011-2012 torna nel settore giovanile dell’Inter dove vince uno scudetto Primavera. La stagione successiva veste la maglia del SudTirol in C1. Nel 2013-2014 viene prelevato dal Monza in C2, e con la maglia della sua città natale mette a segno 3 gol in 23 partite. Nel 2014-2015 passa alla Pro Patria in Lega Pro, andando in rete in 9 occasioni su 33 presenze (miglior bottino in carriera). Nell’estate 2015 viene acquistato dal Bassano Virtus dove mette a segno 8 reti in 47 incontri di due campionati di Lega Pro.

Arrivato ai biancoscudati nell’estate scorsa, il classe 1993 ha contribuito alla promozione dei veneti in serie B grazie a 17 presenze e 2 gol.

ste.fe.