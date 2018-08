Calcio D, senza reti l'amichevole tra Savignanese e Santarcangelo

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:54 - 19 Agosto 2018

Savignanese: Pazzini, Giua ,Vandi, Turci (Tamagnini 34’st), Succi, Gregorio, Battistini, Guidi (Albini 20’st), Longobardi, Manuzzi F, Manuzzi R. All. Farneti Santarcangelo: Teodorani (Battistini 1’st), Miori (Greco 15’st), Broli (Guglielmi 15’st), Dhamo (1’ st Cascione), Bondioli (Gua 27’st), Maini (Zanni 27’st), Pigozzi (Peroni 1’st), Galeotti (Fusi 15’st), Fuchi (Bellettini 27’st), Moroni (Guidi 1’st), Mancini. All. Galloppa

E’ terminata a reti bianche l’amichevole tra Savignanese e Santarcangelo disputata domenica al Capanni di Savignano. Per i clementini è stata la prima partita dopo l’inizio degli allenamenti e il tecnico gialloblù Daniele Galloppa a fine gara ha sottolineato gli aspetti positivi della prima uscita dei suoi: “Sono contento della prova dei ragazzi, la prima partita dopo l’inizio degli allenamenti è sempre un’incognita ma sul campo ho visto la voglia di applicare i concetti di gioco che proviamo durante la settimana. La squadra è rimasta corta e ha sempre cercato di essere propositiva, certo è solo un primo passo ma le indicazioni sono sicuramente positive”. La partita in fondo sta tutta nelle parole del mister gialloblù perché il Santarcangelo, contro una squadra sicuramente più rodata, ha tenuto bene il campo con un buon movimento di reparto, le giuste distanze e un buon lavoro senza palla tra le linee, alla ricerca dello spazio libero per la transizione veloce in verticale.

Il primo tempo il Santarcangelo controlla senza affanno e al 17’ sfiora il vantaggio: il neo entrato Peroni sprinta sulla fascia, si libera del diretto avversario e appena in area colpisce di mancino con la palla che finisce a lato di centimetri.

Al 25’ sempre il Santarcangelo pericoloso, palla in profondità per Fuchi che attende l’arrivo in area di rigore di Guidi, bravo a deviare in porta nonostante l’intervento in uscita di Pazzini: la palla si avvia verso il gol ma l’estremo di casa riesce a rialzarsi e salvare sulla linea. Sul fronte opposto da segnalare un’occasione di Longobardi ma non sfruttata dall’esperto attaccante che colpisce male palla. Nel finale girandola di sostituzioni e nient’altro da segnalare.