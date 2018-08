Evadono dal carcere dopo aver picchiato una guardia, è caccia a un bosniaco e a un italiano

Cronaca

Repubblica San Marino

| 16:25 - 19 Agosto 2018

Evasione, intorno alle 15, dal carcere dei 'Cappuccini' della Repubblica di San Marino. A fuggire, probabilmente durante l'ora d'aria, due detenuti di nazionalità serba dopo aver picchiato un militare della Gendarmeria di guardia. Posti di blocco sono stati approntati su tutto il territorio della piccola Repubblica soprattutto sulle vie di accesso al confine con la provincia di Rimini.



Aggiornamento: i detenuti sono un italiano di 50 anni e un 32enne bosniaco, in carcere rispettivamente per scontare 12 e 18 mesi di reclusione per furti.



Nell’ambito delle ricerche dei due fuggitivi, oltre ad impiegare il personale dei tre Corpi di Polizia della Repubblica, con il personale già in servizio e quello richiamato in servizio, sono stati attivati tutti i canali di collaborazione con la vicina Italia, tanto da avere ricevuto anche la disponibilità di sorvolo del territorio nazionale di un elicottero delle FF di PP italiane.