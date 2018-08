Rimini, sorprende il ladro nel suo garage: lo chiude dentro e lo fa arrestare

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 19 Agosto 2018

Ha sentito rumori strani provenienti dal suo garage: compreso che c'era un ladro, lo ha chiuso all'interno, aspettando l'arrivo della Polizia. Emergono dettagli dalla vicenda avvenuta sabato sera in via Valona a Rimini, intorno alle 21.30: un 24enne rumeno è stato arrestato per tentato furto aggravato. L'uomo è entrato in un garage di un'abitazione privata allo scopo di rubare l'auto. Con sè aveva un marsupio con arnesi atti allo scasso. Mentre stavano facendo salire il ragazzo sull’autovettura di servizio, per accompagnarlo in Questura, i poliziotti si sono accorti della presenza sul posto di una bicicletta, una bici di elevato valore commerciale, appoggiata alla recinzione dell’abitazione. Non era del proprietario, ma era il mezzo con cui il 24enne era arrivato sul posto. Il rumeno ha cercato di giustificarsi che era un prestito di un amico, ma la Polizia non gli ha creduto: la bici è stata sequestrata e il giovane dovrà rispondere anche di ricettazione.