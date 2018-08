Tennis, Alessandra Mazzola ai quarti del tabellone principale del torneo nazionale di Viserba

Sport

Rimini

| 13:02 - 19 Agosto 2018



Vanno in scena domenica i quarti di finale nel torneo Open del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi). In grande evidenza sui campi di casa Alessandra Mazzola, che negli ottavi ha superato Alessia Ercolino (Ct Cacciari), bene anche le romagnole Marta Bertolaso e la cesenaticense Giulia Pasini. Ottavi: Giulia Guidetti (2.3, n.1)-Alessia Tripaldelli (2.8) 6-1, 6-0, Bertolaso (2.5, n.4)-Caterina Pruccoli (2.7) 6-0, 6-1, Elena Pellicani (2.8)-Elena Pavolucci (2.5, n.6) 6-4, 6-3, Pasini (2.4, n.3)-Antonella Sofia Caldera (2.5) 6-1, 6-0, Alessia Camplone (2.5, n.7)-Agnese Ceccarelli (2.7) 6-0, 6-3, Mazzola (2.4, n.2)-Alessia Ercolino (2.6) 6-4, 6-1.

In programma oggi anche le finali dei tabelloni intermedi: alle 17 quella di 4° tra Alessandra Sparnacci e Giulia Sangiorgi, in contemporanea quella di 3° tra Lucrezia Vagnini e Camilla Marani.