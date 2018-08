Tennis, a Cervia nel torneo nazionale giovanile Next Gen in evidenza Arkhip Kochnev nel tabellone U14

Sport

Cervia

| 12:56 - 19 Agosto 2018

E’ partita la tappa Next Gen del circuito regionale giovanile sui campi del Circolo Tennis Cervia. Subito in bella evidenza sui campi di casa Arkhip Kochnev che avanza nel tabellone Under 14 maschile.

Vediamo i primi risultati. Under 14 maschile, 1° turno: Tommaso Picciafuochi-Francesco Maria Alvise De Checchi 6-1, 6-2. 2° turno: Arkhip Kochnev-Filippo Giugni 6-2, 6-0, Lorenzo Marchioni-Leonardo Sapucci 6-1, 7-5, Pietro Perfetto-Filippo Ganzerli 6-1, 6-1. Under 10 maschile, 1° turno: Carlo Paci-Gian Marco Ravaioli 6-0, 6-0, Enea Vinetti-Gianmarco Rasi 6-1, 6-2. Under 12 maschile, 1° turno: Francesco Campestri-Lorenzo Beghi 6-4, 6-1, Simone Cristiano-Federico Pignagnoli 6-2, 6-0.