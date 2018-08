Parcheggi selvaggi sulle strisce pedonali e nei posti per motorini, la FOTO segnalazione

Attualità

Rimini

| 12:35 - 19 Agosto 2018

Nuove segnalazioni su casi di parcheggi selvaggi a Rimini. Scrive un nostro lettore: "Ed ecco a voi uno dei tanti maleducati che parcheggiano lungo viale Regina Margherita. Questa educatissima persona ha parcheggiato la propria auto sulle strisce pedonali, come vedete, di fronte al luna park altezza di viale Siracusa. Come questo caso, stamattina (domenica 20 agosto) avrei potuto inviare decine di fotografie di maleducazione a livello di parcheggio. Gente che parcheggia sulle strisce pedonali, gente che parcheggia dove devono passare mezzi di soccorso, macchine parcheggiate negli stalli per i motorini, all'interno di Vicoli dove è impossibile fare manovra. Ma dov'è la Polizia Municipale?".





