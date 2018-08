Tenta di rubare un'automobile in garage in via Tripoli, con il proprietario in casa: arrestato 24enne rumeno

Cronaca

| 12:14 - 19 Agosto 2018

Un cittadino rumeno di 24 anni senza fissa dimora in Italia è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre - in un garage di una traversa di via Tripoli a Rimini - tentava di rubare un'automobile. A chiamare le forze dell'ordine il proprietario dell'abitazione dopo aver sentito rumori sospetti provenire dal garage di casa. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il 24enne che stava tentando di entrare in auto. L'uomo è stato arrestato per furto e ricettazione in quanto i Poliziotti l'hanno trovato anche in possesso di una bici oggetto di furto.