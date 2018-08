Due riminesi in corsa per conquistare la finalissima di Miss Ciclismo

Attualità

Rimini

| 12:03 - 19 Agosto 2018

Il clima vacanziero non ferma Miss Ciclismo, concorso di bellezza, giunto alla sua quattordicesima edizione, riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico.

Le prefinaliste qualificate da selezioni territoriali e fase web sono attualmente 36 e ne mancano ancora 14 a completare il cast di miss che a ottobre si contenderanno i 14 posti in palio per la Finale di dicembre.

Tra le prefinaliste già qualificate anche due ragazze di Rimini, si tratta di Giorgia Olivieri e Lucia Mazzotti. Giorgia ha 30 anni e lavora come biologa marina, dice di essere solare, determinata e originale e sogna di diventare una reporter e realizzare documentari su animali e mare. Lucia ha 22 anni e studia economia all’università, si definisce dinamica, radiosa e testarda e in futuro vorrebbe gestire un ristorante.

Toccherà dunque a Giorgia e Lucia il compito di tenere alta la bandiera della provincia di Rimini alle prossime Prefinali e conquistare un posto per la Finalissima di dicembre. Finalissima che nel 2015, a Lugano, premiò la romagnola di Cesenatico Asia Fornari.

Proseguono intanto le iscrizioni per la fase web e le ultime selezioni e, ovviamente, le votazioni sul sito www.missciclismo.it dove tutti possono votare la loro miss preferita e farla arrivare in finale a suon di click.





ALBO D’ORO: 2005 Ilenia Lazzaro di Vigonza (PD), 2006 Kettj Manfrin di Vicenza, 2007 Elena Gallina di Mantova, 2008 Elena Morali di Bergamo, 2009 Maria Laura Fontana di Olgiate Comasco (CO), 2010 Beatrice Giordano di Casale Monferrato (AL), 2011 Nancy Bernacchia di Moie (AN), 2012 Alessia Franchi di Piacenza, 2013 Melissa Meduri di Chignolo D’Isola (BG), 2014 Giada Macchi di Trecate (NO), 2015 Asia Fornari di Cesenatico (FC), 2016 Alessia Gozio di Gussago (BS), 2017 Carola Raimondi di Toscolano Maderno (BS).