Riccione, incendio brucia il tetto di una casa in costruzione: parte della copertura distrutta

Cronaca

Riccione

| 11:15 - 19 Agosto 2018

Alla mezzanotte di domenica una squadra di Vigili del Fuoco, formata da sette unità e due mezzi, è intervenuta per spegnere un incendio in via Ca' Pronti a Riccone, località Ca' Pronte, al civico 46. Le fiamme si sono propagate sul tetto in legno di una costruzione, distruggendo circa 50 metri quadrati di copertura. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa due ore, spegnendo ogni residuo del rogo, avendo cura di rimuovere parte del tetto per verificare la sussistenza di possibili altri principi di incendio. Alle origini delle fiamme, probabilmente, le operazioni di posa della carta catramata sulla copertura, avvenute nelle ore precedenti: un innesco quindi accidentale.