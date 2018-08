FOTO: sfilata di moda e di intimo, serata fashion a Sant'Agata Feltria. Piazza gremita

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 11:09 - 19 Agosto 2018

Ferragosto fashion a Sant'Agata Feltria, con una sfilata di moda che ha fatto registrare oltre 500 presenze nella piazza centrale della cittadina riminese. L'aperimoda targato Miss Wendy, negozio di abbigliamento di Sant'Agata Feltria organizzatore dell'evento assieme alla proloco, è iniziato nel tardo pomeriggio proprio con l'apericena curata da Bar Luna e Gran Bar. Dalle 21.30 la passerella allestita in piazza ha ospitato più di 30 modelli da 0 a 16 anni, proponendo il genere sportivo ed elegante. Dopo una breve pausa per la lotteria di beneficenza, hanno sfilato i modelli con gli abiti confezionati direttamente dal negozio. Per concludere l'intimo uomo e donna presentato talvolta in variante teatrale. L'organizzazione ringrazia gli sponsor che hanno contribuito ad una sostanziale crescita dell'evento diventato di interesse pubblico.