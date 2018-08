"Locali notturni zone franche per i delinquenti, personale per la sicurezza improvvisato': l'analisi del Questore Improta

Cronaca

| 08:56 - 19 Agosto 2018

"I locali notturni sono considerati zona franca in cui tutto è possibile", anche se ancora non si è configurata una vera e propria emergenza per l'ordine pubblico. Così il Questore di Rimini Maurizio Improta, intervistato dal quotidiano "La Stampa", nell'ambito di un reportage sulla sicurezza all'interno di discoteche e locali notturni. Il quotidiano intitola il reportage "L'estate dello sballo violento. Risse e droga, chiusi 80 locali", citando casi di tutta Italia e dedicando spazio anche alla situazione di Rimini. Nelle fattispecie nella stagione estiva il Questore di Rimini Improta ha disposto la chiusura di sei locali. Il Questore, che non nasconde le problematiche della movida notturna ("Spaccio, violenze, furti e risse sono quasi all'ordine del giorno", spiega) richiama i gestori a una maggior responsabilità. "La sicurezza è quasi sempre affidata a personale improvvisato, agente senza esperienza e persino senza licenza", precisa il Questore Improta.