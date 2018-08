Corpolò, la circonvallazione della Marecchiese diventa il 'Santamonica 2': moto a tutta velocità. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:04 - 19 Agosto 2018

Un nostro assiduo lettore ci segnala che quel di Corpolò si è trasformato in una sorta di circuito motociclistico, un Santamonica 2. Nella fattispecie, segnala che la nuova bretella-circonvallazione parallela alla Marecchiese, a tutte le ore del giorno, ma anche in tarda serata, sfrecciano e rombano moto di grossa cilindrata ad altissima velocità. Mancano dossi artificiali, non ci sono autovelox e c'è quindi chi ne approfitta, andando oltre ai limiti di velocità, mettendo a repentaglio la loro è l'altrui incolumità e, naturalmente, disturbando continuamente la tranquillità e il sonno dei residenti.



Il tempo estivo incentiva l'uso di mezzi a due ruote, per poter viaggiare in modo più spedito al traffico, tuttavia, quella di questo fine settimana, non è la prima segnalazione sull'eccessiva velocità delle moto. Specie nel weekeend, quando tanti cittadini si riversano nell'entroterra e nei luoghi di alta collina e montagna, alla ricerca del fresco, la Marecchiese è segnata dal passaggio di tantissimi motociclisti e purtroppo sono in diversi quelli che esagerano troppo con l'acceleratore o si avventurano in spericolati sorpassi sulle automobili. La segnalazione del lettore su Corpolò non è l'unica. Naturalemente non tutti i motociclisti sono indisciplinati e di converso anche tanti altri utenti della strada, automobilisti in primis, a volte cedono alle 'tentazioni'. Ma una riflessione è comunque doverosa.